Piacenza, nota sulla penalizzazione: "Pronti a impugnare la decisione"

Giornata di penalizzazioni in Serie C, arrivano le prime reazioni ufficiali da parte dei club interessati. Ecco la nota diramata dal Piacenza: "Nella giornata odierna, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha sanzionato il presidente Marco Gatti e il Revisore unico del club Avv. Dott. Massimo Leonardi con l’inibizione e la società Piacenza Calcio con due punti di penalizzazione per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, relative alla mensilità di febbraio 2018.

Il Piacenza Calcio, ritenendo superabili le censure mosse dal Tribunale nella propria decisione, rimane profondamente convinto di poter dimostrare la liceità delle condotte contestate al presidente Marco Gatti, al dott. Massimo Leonardi ed al club, in ragione per di più di una mera e contrastante interpretazione normativa e di un differente giudizio dato a medesimi casi.

Per questo, nei prossimi giorni, il club, assistito dall’Avv. Cesare Di Cintio, impugnerà la decisione di primo grado avanti alla Corte Federale d’Appello".