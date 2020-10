Piacenza, nuovo caso 'basso positivo' nel gruppo squadra. Gara spostata alle 19:30

vedi letture

Piacenza Calcio 1919 comunica che a seguito dei tamponi eseguiti in data odierna, è emerso un nuovo caso, basso positivo, tra i tesserati del gruppo squadra (non giocatore). Il soggetto, asintomatico, è posto in isolamento. La squadra sarà sottoposta ad un altro giro di tamponi in vista della partita di domani.

Dopo l'annuncio del Piacenza di un nuovo caso 'basso positivo', è arrivato anche il comunicato della Lega Pro relativo all'orario della gara che i biancorossi devono disputare domani in casa della Carrarese: "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Piacenza ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Carrarese - Piacenza, in programma Domenica 11 Ottobre 2020, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara, abbia inizio alle ore 19.30, anziché alle ore 17.30".