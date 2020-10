Piacenza, nuovo positivo al Covid-19. Possibile rinvio del match col Renate

Si va verso lo slittamento del calcio d'inizio della gara tra Piacenza e Renate, valida per l'ottava giornata del girone A e inizialmente prevista per le ore 15. Come riporta Piacenza24.eu, ci sarebbe un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa biancorossa e il gruppo squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi per escludere ulteriori casi.