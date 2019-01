© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua ad allungarsi l'elenco di club di Serie C che vorrebbero tesserare Emanuele Calaiò e continuano ad arrivare i rifiuti dell'Arciere. L'attaccante del Parma, secondo quanto riporta Libertà, ha rifiutato l'offerta del Piacenza, definita sostanziosa per la categoria. E così, dopo Monza e Pordenone, ecco un nuovo no alla Lega Pro da parte della punta in uscita dal club ducale e pronta ad accasarsi in Serie B.