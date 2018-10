Piacenza, Pergreffi: "Bella sfida con il Novara, abbiamo bisogno dei tifosi"

In casa Piacenza ai taccuini di sportpiacenza ha parlato il difensore centrale Antonio Pergreffi. Queste le sue parole: "Avvio a sorpresa? Non più di tanto perché queste tre vittorie consecutive non fanno altro che rispecchiare la forza e la qualità di un gruppo vero, composto da uomini seri che condividono l’obiettivo di fare bene fin da metà luglio. Il nostro segreto è il gruppo di lavoro, nessuno si tira indietro quando c’è da faticare e siamo supportati da una società eccellente, umana, che lavora bene. Facciamo una premessa però. Il campionato è lunghissimo, siamo solo all’inizio e non si è fatto nulla in sostanza. Arriveranno i momenti difficili e lì dovremo aggrapparci alle qualità che ho detto prima. I tifosi? Devono sognare, perché farlo non costa nulla. Noi, invece, dobbiamo essere con i piedi ben piantati a terra: il campionato è lunghissimo ma possiamo e vogliamo dire la nostra a patto di conservare umiltà e voglia di fare bene. Sfida col Novara? I nostri tifosi hanno sempre risposto presente e domenica mi auguro di vederli numerosi sugli spalti perché c’è bisogno di tutte le componenti, sarà una sfida bella perché loro sono forti. Bisogna avere una paura positiva: rispetto sì, però se c’è da andare giù duro di certo non ci tiriamo indietro. Per quanto riguarda il mio reparto mi aspetto una gara decisamente impostata sulla fisicità e sull’agonismo, molto ruvida e bella “rognosa”, come a piace a me in fin dei conti".