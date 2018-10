Piacenza, Pighi: "In C sufficienti 40 squadre, serve semiprofessionismo"

Roberto Pighi, vicepresidente del Piacenza, dopo l'assemblea di Lega odierna ha commentato le ultime novità in C a SportPiacenza.it: "In Lega Pro c’è davvero tanto lavoro da svolgere. Ho ascoltato numerose proposte, alcune davvero interessanti, a partire dalla necessità in futuro di portare la Serie C a uno status di semiprofessionisti, un po’ come succede nel volley, perché l’aspetto contributivo è massacrante per le società. Stiamo parlando di una categoria, la C, che ha dei costi al lordo pari a una Serie B ma gli introiti sono praticamente zero, se non briciole. Anche qui ci sarà da lavorare, serve una riduzione dei club, francamente ci sono molte situazioni difficili, penso che in Serie C siano sufficienti 40 squadre".