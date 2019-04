Piacenza primo, Entella superata. Boscaglia: "Ancora non è finita"

Virtus Entella sconfitta ieri dal Piacenza e adesso seconda in classifica. Uno stop amarissimo per i Diavoli Neri che a due giornate dal termine si trovano ad inseguire gli emiliani con due punti di svantaggio. Una situazione che Roberto Boscaglia, tecnico dei liguri, ha analizzato nel post partita di ieri (fonte Il Secolo XIX): "La partita - spiega il tecnico dell'Entella - ha vissuto un lungo equilibrio, spezzato da una giocata. Potevamo sbloccarla noi, hanno trovato la giocata giusta loro e dopo s'è giocato poco. Ci siamo innervositi, abbiamo sbagliato qualcosa. Non è finita, avanti con orgoglio e a testa alta".