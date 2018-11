Piacenza, pronta la maglia celebrativa per il centenario

Fonte: TuttoC.com

Il 2019 è un anno importante per il Piacenza, che vedrà la formazione biancorossa festeggiare il centenario. Nella giornata di venerdì sarà presentata la casacca che celebrerà i 100 anni del club: sarà indossata per il match con l’Arezzo (domenica 25) e prodotta in 1919 esemplari, un numero non casuale. Secondo quanto riportato da Sportpiacenza, la maglia sarà venduta all’interno di un cofanetto dove al suo interno vi saranno i nomi di tutti i giocatori del Piacenza che hanno effettuato almeno una presenza con la maglia biancorossa.