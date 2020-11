Piacenza, Scianò: “Noi con 14 bassi positivi. Serve rivedere il protocollo sanitario"

Il direttore generale del Piacenza, club colpito duramente dal Covid-19, Marco Scianò ha chiesto un cambio di protocollo affinché la stagione non venga compromessa e falsata: “Siamo decimati, non c’è quasi più nessuno disposizione ed è ora che il protocollo per le squadre sportive venga rivisto, altrimenti rischiamo di falsare la stagione. Servirebbe un percorso che stabilisca una positività certa, che comporta la quarantena, oppure una negatività certa, che non la comporti. - continua Scianò a Sportpiacenza.it - La bassa positività al Covid-19 è diversa da una positività certa e noi al momento abbiamo 14 bassi positivi che probabilmente al prossimi giro di tamponi risulteranno negativi, me che poi nelle settimane successive potrebbero risultare di nuovo bassi positivi perché verranno rilevate tracce del virus morto. Non è possibile ogni volta ripartire da capo”.