Piacenza, Scianò: "O il calcio risponde presente, o è dura riprendere in sicurezza"

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in casa Piacenza ci sono ancora dei dubbi circa la possibile ripresa della Serie C, che avverrebbe con playoff e playout. Spareggi promozione che riguarderebbero anche la formazione emiliana, della quale si è fatto portavoce il Dg Marco Scianò: "Il protocollo è giusto, ma è impossibile chiedere le prestazioni esclusive dei dottori per effettuare costantemente test, tamponi e visite ai giocatori e a chi ruota attorno a loro. I medici dovrebbero sospendere le loro attività pubbliche per garantire il sostegno ai club. Reperire tamponi in Emilia Romagna è difficilissimo e giustamente ci sono in coda tantissime aziende che ne hanno fatto richiesta. O il sistema calcio risponde presente, o altrimenti è difficile riprendere l’attività sportiva organizzando il rispetto della salute".