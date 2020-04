Piacenza, Scianò: "Siamo su Scherzi a parte se non fermiamo il campionato"

Come riferisce piacenza24.eu, a RadioSound è intervenuto il Dg del Piacenza Marco Scianò: “Bisogna fermare il campionato. Il mondo ha altre necessità e non si deve rimanere in balia del campionato di Serie C. Si devono studiare condizioni e regole per una prosecuzione nel prossimo anno. Inoltre, c’è la necessità di verdetti che non penalizzino nessuno: quindi il Consiglio Direttivo riconosce il primato delle prime in classifica (cosa non scontata), e attribuisce la quarta promozione ad un sistema a sorteggio visto che è impossibile tornare in campo. Io dico che siamo su Scherzi a parte se non fermiamo il campionato. Poi, se proprio si deve fare una quarta promozione, la assegneremo tramite sorteggio. Per le retrocessioni non facciamo un danno a chi era in lotta, e diamo subito l’ok alla Serie D per promuovere 9 squadre, e alla serie B non fare retrocessioni. Questo disegno regala un plus a serie B e serie D. Inoltre, chi parla di rischio di sovra numero non tiene conto che in estate ci sarà una ecatombe di squadre”.

Conclude: "Sicuramente il governo avrebbe portato un intervento risolutore, che avrebbe sollevato tutti dalle responsabilità. La Federazione ha un potere governativo, per cui basterebbe anche il loro assenso. Tolta la serie A, che ha un potere troppo enorme da dover rispettare, per la serie B e la C non ha senso di continuare”.