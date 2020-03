Piacenza, Scianò: "Sono scettico sulla possibilità di tornare a giocare"

Marco Scianò, dg del Piacenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC.com in merito allo stop alle manifestazioni sportive in tutta Italia imposto dal CONI e che dovrebbe essere presto ratificato anche dalla FIGC: "Bisogna fermare il campionato. Ne va della tutela della salute. E sono sicuro che lo fermeranno. Il CONI ha fatto bene, da tempo non ci sono i presupposti. Ora dovremo riflettere e in prossimità del 3 aprile si capirà cosa fare. Anche se io sono sicuro che non si riprenderà a giocare. Sono scettico sul fatto che nell'arco di un mese si potrà tornare a giocare. Potrebbe essere un prolungamento dei tempi e pensare a lavorare sul futuro".