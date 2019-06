Piacenza, Scianò sul caso Trapani: "Situazione paradossale e grottesca"

A due giorni dalla gara fra Piacenza e Trapani il dg del club emiliano Marco Scianò ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Libertà in relazione al difficile momento del club siciliano: "Paradossale? Grottesco? Scegliete voi quale aggettivo possa funzionare al meglio per inquadrare la questione. L’arrivo, nella serata di martedì di quel comunicato mi ha lasciato letteralmente esterrefatto. E’ chiaro che c’è tanto che non va e che a farne le spese sono coloro che rispettano le regole del gioco. Penso sia molto grave quanto sta accadendo e non lo diciamo sulla base di voci o sospetti che potevano esserci qualche giorno fa, ma analizzando carte e documenti ufficiali. Un comunicato stampa come quello redatto dai calciatori del Trapani parla chiaro e dice che i nostri avversari non si sono comportati come il Piacenza Calcio che ha pagato regolarmente i suo tesserati. Cosa mi infastidisce di più? La consapevolezza che il Piacenza si giocherà una fetta grossa così del suo futuro contro un club che evidentemente non è sano come lo è il nostro e che proprio per questo non si è adeguato alle norme che regolano il gioco".