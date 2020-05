Piacenza, Scianò sul Decreto Rilancio: "Piccola boccata d'ossigeno"

Il direttore generale del Piacenza Marco Scianò intervistato da Tuttoc.com ha parlato del Decreto Rilancio del Governo che darà respiro, grazie alla cassa integrazione, a molte società di Serie C: “Il nostro presidente Ghirelli sta portando avanti battaglie di concerto con i club e sa gli enormi problemi problemi che la C ha, proprio per questo credo di poter dire che in lui ci sia aspettativa e fiducia, come quella che abbiamo nel presidente Gravina. Il Decreto Rilancio sembra una piccola boccata di ossigeno, anche se dobbiamo ancora capirne fino in fondo i dettami e l’effettivo effetto. Le misure su Cassa integrazione e IRAP spero si concretizzino veramente perché sono importanti, anche se manca un vero supporto che aiuti gli sponsor a continuare a sostenere lo sport. - continua Scianò - Sono necessari crediti di imposta che invoglino a poter elargire a favore di qualcosa che avrà un ruolo strategico nel rilancio sociale del Paese e nell’aiuto alla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che avranno bisogno veri momenti di socializzazione e solidarietà, che oggi sembrano incredibilmente perduti".