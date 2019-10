© foto di Federico De Luca

Alessio Sestu, esperto centrocampista del Piacenza, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com ricordando la fine della scorsa annata. "E' stata una stagione particolare, ci si ricorda come è finita, il calcio è questo. Non va cancellato quanto conquistato all'interno dello spogliatoio, anche se sono cambiati diversi giocatori. Va preso quanto di buono fatto perché secondo me abbiamo fatto un percorso straordinario, dobbiamo ripartire quanto di bello abbiamo fatto, non si può e non si deve cancellare".