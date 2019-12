Piacenza, Sestu: "Voglio continuare a lungo con questa maglia"

© foto di Federico De Luca

Alessio Sestu dalle colonne di Libertà ha fatto il punto sul momento in casa biancorossa spiegando che la squadra vuole lottare per le prime posizioni nonostante il girone non sia dei più semplici: "Purtroppo è vero che ci manca qualche vittoria, con alcuni punti in più saremmo nella parte altissima della classifica tuttavia io vedo fino a qui un campionato positivo da parte nostra. È chiaro che si può e si deve migliorare ma non dimentichiamo che siamo in un girone super competitivo dove ci sono tanti club che lottano per il vertice. - continua Sestu parlando poi del proprio futuro - La mia idea è quella di continuare in biancorosso, proseguire il cammino con questa maglia mi farebbe davvero piacere perché la voglia c’è. Poi ovviamente le cose vanno fatto insieme con la società ma non ho alcuna fretta, tutto ha un suo tempo".