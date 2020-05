Piacenza, slitta la firma del Ds. Ma è solo formalità: sarà Di Battista il nuovo direttore

Sembrava ormai prossima la firma, attesa già nei giorni scorsi, ma per puri motivi tecnici è stato tutto rimandato: a ogni modo, è fatta per l'arrivo di Simone Di Battista al Piacenza. E' quindi l'ex Fiorenzuola, come già annunciato da sportpiacenza.it, il sostituto dell'ex Ds Luca Matteassi, che ha salutato i biancorossi dopo due stagioni da calciatore e tre da dirigente.

Un nuovo corso è quindi pronto al via e, come aggiunge poi tuttoc.com, dovrebbe essere intanto biennale.