Piacenza, Sylla assente nel match di Coppa Italia contro il Trapani

Il Piacenza di mister Franzini scenderà in campo domani contro il Trapani per il secondo turno di Coppa Italia. La compagine biancorossa dovrà fare a meno di Sylla, l'attaccante senegalese rimarrà fuori per via di una distorsione alla caviglia. Il tecnico avrà tutta la rosa a disposizione in una sfida importantissima per iniziare al meglio la stagione.