Piacenza, tifosi offendono Franzini: "Gli insulti li rivolgano ai loro parenti"

Il Piacenza raggiunge gli ottavi di Coppa Italia Serie C, battendo ai rigori l'Imolese, ma alcuni supporters biancorossi hanno comunque contestato mister Arnaldo Franzini. Sfociando anche in epiteti sul persone. E proprio in merito a questo, come riferisce sportpiacenza.it, si è espresso il tecnico nel post gara: "Mi contestano? Sono tranquillissimo, sono due anni che un gruppetto di tifosi ha iniziato una battaglia contro di me, tuttavia lasciatemi dire una cosa: io accetto senza problemi cori che mi invitano ad andarmene o a dimettermi, non accetto invece gli insulti personali. Ecco, gli insulti li rivolgano ai loro parenti ma non a me, questo non lo accetto".