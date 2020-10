Piacenza, un altro membro del gruppo squadra positivo al Covid-19: la nota del club

Altro caso di positività al Covid-19 per il Piacenza: dopo i quattro giocatori risultati positivi, un altro membro del gruppo squadra ha riscontrato il virus.

Questo il comunicato del club: "Piacenza Calcio 1919 informa che a seguito del ciclo di tamponi eseguito nella giornata di ieri, è emerso un altro caso di positività al virus SARS-CoV-2 nel gruppo squadra (non giocatore). Il tesserato, asintomatico, è stato posto in isolamento, come protocollo in vigore".