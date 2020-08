Pianese, depositata la domanda di riammissione in Serie C

vedi letture

La U.S. Pianese comunica che nella giornata odierna la Società ha provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria al fine di richiedere la riammissione al campionato di Serie C 2020/21, ottemperando a tutti gli adempimenti richiesti. La Società ha ritenuto opportuno inviare tale richiesta anche in virtù alla chiarezza e serietà sempre dimostrata e agli enormi sacrifici fatti, insieme all’Amministrazione Comunale di Piancastagnaio, per rendere conforme alle esigenze della Lega Pro lo stadio “Comunale” di Piancastagnaio.