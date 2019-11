Pianese, Figoli: "Che emozione per il gol. Spezia? Classifica bugiarda"

Dopo aver segnato il suo primo gol fra i protagonisti il centrocampista della Pianese Matteo Figoli , classe 2000, ha parlato a Il Secolo XIX di questi primi mesi fra i professionisti: “È stata una grande emozione sia a livello personale sia a livello di collettivo. Essere riuscito con la mia rete a dare una mano alla mia squadra mi ha reso davvero molto felice. Angelozzi? Sento spesso il direttore, mi chiama sempre per sapere come stanno andando le cose e mi è stato vicino dopo l’infortunio, mi ha anche fatto i complimenti dopo la rete. - conclude Figoli parlando dello Spezia, club che ne detiene il cartellino e in cui è cresciuto - Guardo quasi tutte le gare, a meno che non sia in campo anche io, e secondo me la squadra ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Credo che vi siano stati alcuni episodi negativi tipo a Pisa o contro il Chievo. Con quei sei punti la classifica sarebbe molto diversa”.