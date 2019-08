Francesco Gagliardi, come ricorda il sito ufficiale della Lega Pro, è un difensore centrale ma soprattutto il perno della Pianese, dove milita da 9 anni e di cui da 2 è capitano. La prima volta della Pianese in C ha quasi dell’incredibile: “C'è molta emozione per questa prima giornata di campionato, ma allo stesso tempo tanta voglia di iniziare a giocare per i tre punti. È da più di un mese che ci prepariamo per questa nuova sfida, veniamo da una stagione storica per la Pianese: domenica a Vercelli ci sarà il nostro storico esordio tra i professionisti, c'è curiosità da parte nostra di capire se saremo all'altezza della situazione sia io che i miei compagni, ma anche tutto lo staff: siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo per difendere quello che ci siamo conquistati sul campo l'anno scorso”.

Conclude: “A livello personale sono molto orgoglioso di quello che è stato il mio percorso alla Pianese. Nono anno consecutivo con i bianconeri, il secondo da capitano, spero di continuare a giocare per questa maglia a lungo. L'esordio di domenica sarà emozionante e unico”.