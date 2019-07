© foto di Cafaro Agency/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Tuttoc.com, è intervenuto il tecnico del Picerno Domenico Giacomarro che, partendo dalla promozione, è arrivato a parlare del futuro:

"Quando un allenatore insegna calcio deve trovare delle soluzioni contingenti al proprio stile di gioco, nel mio caso i cosiddetti panchinari hanno risposto presente quando sono stati chiamati in causa dando il massimo delle proprie potenzialità, garantendo in alcune circostanze il cambio di passo e consentendoci di mantenerci sempre ad alti livelli, vincendo tutti gli scontri diretti e palesando una grande forza contro le avversarie in lotta per il primo posto. Ora potremo essere inseriti in un girone di ferro con formazione del calibro e storia di Avellino, Bari e Catania, per noi è un onore, solo qualche anno fa il Picerno giocava in campi polverosi e adesso si appresta a giocare partite di questo calibro. Anche in Serie D abbiamo affrontato avversari più forti sulla carta, cercheremo di fare le nostre gare con lo spirito che ci ha contraddistinto, ovviamente l'obiettivo primario è il mantenimento della categoria".