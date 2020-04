Picerno, Greco: "Accordo per il taglio del 30% degli stipendi. Contrario al blocco retrocessioni"

vedi letture

Il segretario generale e direttore gestionale del Picerno Vincenzo Greco intervistato da Tuttoc.com ha parlato del nodo stipendi e delle ipotesi su promozioni e retrocessioni in caso di stop definitivo: “Abbiamo avviato un confronto con tutti i tesserati, chiedendo loro di rinunciare a una parte dei loro compensi. Non perché la società sia in difficoltà economica, ma come gesto di riconoscenza nei confronti del presidente Curcio. Stiamo ragionando sulla riduzione del 30% delle ultime tre mensilità. Abbiamo chiesto questo taglio a tutti quanti, in questi giorni avremo la risposta definitiva da parte dei ragazzi. - continua Greco – Sorteggio per la quarta promossa? È giusto che prime tre siano promosse perché l'hanno meritato, per la quarta vedremo cosa deciderà la maggioranza e ci adegueremo. Onestamente non credo che il sorteggio sia la soluzione migliore, forse è meglio considerare la media punti premiando chi ha un coefficiente maggiore. Sarebbe giusto permettere anche le retrocessioni, soprattutto per salvaguardare quelle società che a gennaio hanno speso cifre importanti per poter mantenere la categoria, contrariamente a chi occupa le ultime posizioni senza aver investito nel mercato invernale. Quindi io sarei per la retrocessione in D delle ultime tre di ogni girone. Ma capisco che non è facile trovare un accordo in un momento del genere”.