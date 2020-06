Picerno, Mitro: "Quelli di domani sono 90' importanti per il futuro della squadra"

vedi letture

Alla vigilia del match di ritorno contro il Rende per i playout salvezza di Serie C ha preso la parola il dg Enzo Mitro. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club lucano: “Ho fiducia nel mister e nella squadra. Dobbiamo vincere la partita di domani a tutti i costi. Lo dobbiamo per tutti, per il presidente Donato Curcio, per la Società e per i tifosi che ci sono sempre vicini e ce lo hanno dimostrato anche in questi giorni. Sarà una partita difficile, novanta minuti importanti per il futuro della squadra. Abbiamo tutte le carte in regola per dimostrare il nostro valore e ribaltare la sconfitta dell’andata”.