Picerno, Mitro: "Si ripartirà con l'intenzione di fare sempre bene e meglio"

vedi letture

Ai taccuini del sito ufficiale del club, il direttore generale e amministratore del Picerno Enzo Mitro ha commentato: "Si ripartirà con l'intenzione di fare sempre bene e meglio. Facendo tesoro di alcuni errori fatti in questa prima storica stagione tra i Professionisti, e ripartendo dalla seconda parte della stagione, portata avanti davvero molto bene e con ottimi risultati. Ho avuto modo di rivedere e incontrare mister Giacomarro. La Società metterà a sua disposizione una squadra ambiziosa e che vorrà ben figurare. Quotidianamente sento il presidente Donato Curcio. Abbiamo la stessa visione di programmazione e le idee chiare. E se ad oggi abbiamo conseguito questi risultati, arrivando in Lega Pro, è grazie al lavoro ed alla programmazione. Nulla è nato o arrivato per caso. Speriamo di poter tornare presto a giocare al Curcio, per dare la possibilità ai picernesi di non spostarsi e restare a Picerno, al fianco, come sempre dimostrato, della squadra e della Società. Ci sono i lavori in corso e siamo abbastanza fiduciosi".