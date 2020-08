Picerno retrocesso, Bitonto penalizzato. Rende e Foggia pronte per la Serie C

La sentenza del TFN in merito alla combine di Picerno-Bitonto del 2019 ha sconvolto l'organico della Serie C a pochi giorni dalla compilazione dei calendari fissata a Roma per il 10 di settembre. In attesa di capire quale sarà l'esito dell'appello che entrambe le società presenteranno ci sono due club oggi in Serie D in attesa di capire se toccherà a loro prendere il posto dei lucani e dei pugliesi.

Il primo è il Rende, società superata ai playout proprio dal Picerno, al quale toccherebbe la riammissione vista la retrocessione all'ultimo posto della società biancorossa.

L'altro è il Foggia che con la penalizzazione inflitta al Bitonto nella stagione appena conclusa è divenuta la nuova prima in classifica del Girone H della Serie D 2019/2020.