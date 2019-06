Picerno, sarà il Viviani di Potenza a ospitare le gare casalinghe in C

Fonte: http://www.azpicerno.it

© foto di Salvatore Colucci

Si rende noto che il l’Az Picerno inizierà il prossimo campionato di Serie C presso lo stadio “Viviani” di Potenza, dove giocherà le gare casalinghe, in attesa dei lavori allo stadio “Donato Curcio”. Con la presente, la società Az Picerno ringrazia il Comune di Potenza, proprietario dell’impianto, la società del Potenza, che gestisce l’impianto del “Viviani”. Un ringraziamento che viene dal cuore, in particolare per il presidente Salvatore Caiata, e a tutta la dirigenza. La disponibilità mostrata dalla società del Potenza è molto importante per l’Az Picerno e per tutta la comunità picernese, che non dovrà sostenere tanti chilometri per assistere alle partite casalinghe. Nel ringraziare nuovamente per la disponibilità, la Società dell’Az Picerno è ovviamente disponibile a collaborare in ogni contesto per la migliore gestione dell’impianto.