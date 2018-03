Pieroni: “Pronti ad aiutare il sindaco per salvare l'Arezzo”

Ermanno Pieroni, rappresentante di una cordata interessata a rilevare l'Arezzo, ha risposto alla chiamata del sindaco della città toscana Ghinelli ribadendo di essere pronti a investire fin da subito: “Confermo la disponibilità degli imprenditori che mi hanno dato mandato a prendere contatti con l'amministrazione comunale di Arezzo, a investire per garantire un futuro alla società amaranto. - si legge su Amarantomagazine.it - Se il sindaco e i suoi collaboratori non riuscissero a raccogliere la somma necessaria per far fronte alla scadenza del 16 marzo, gli imprenditori che rappresento si farebbero carico di coprire la differenza''.