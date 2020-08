Pirlo subito al lavoro: presente all'amichevole fra Monza e Juventus Primavera

C'è anche il neo tecnico della Juventus Under 23 Andrea Pirlo sugli spalti per assistere all'amichevole fra il Monza del suo ex compagno di squadra Cristian Brocchi e la Primavera del club bianconero. Un'occasione per visionare alcuni giovani che potrebbero essere promossi nella squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie C, ma anche per salutare dei vecchi amici dei tempi rossoneri come l'allenatore brianzolo e l'amministratore delegato Adriano Galliani.