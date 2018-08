Pisa, ancora due innesti poi il mercato sarà chiuso

Ultimi due rinforzi, poi la rosa del Pisa sarà pronta.

Con l'approdo di Eusepi al Novara, la società può adesso pensare a rinforzare la difesa, dove manca un centrale mancino. In ballo ci sono Nicolò Cherubin e Matteo Solini, rispettivamente in uscita dall'Hellas Verona e dalla Robur Siena, ma il vero sogno risponde al nome di Michele Franco, svincolato dopo l'esperienza a Livorno: una trattativa ancora in essere con il giocatore e il suo entourage, ma legata anche alla posizione di Maikol Negro, seguito dal medesimo agente del classe '85. Dovrà quindi essere definita prima la situazione dello stesso Negro, poi si potrà parlare di Franco.

Altro innesto necessario, sulla fascia mancina: il DS Gemmi è alla ricerca di un profilo che sappia giocare come quinto a sinistra.