Secondo gol in campionato per l'esterno del Pisa Samuele Birindelli, match winner contro la Pro Patria: "Sono stato fortunato ma la mia intenzione era quella di tirare, mi sono fatto perdonare perchè nel primo tempo sono stato troppo altruista invece di calciare. Dovevamo portare a casa questi tre punti per blindare il terzo posto. I numeri lasciano il tempo che trovano però tanti risultati positivi anche in vista dei playoff ci fanno acquisire fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Giochiamo sempre per la vittoria e sarà così anche sabato col Novara".