Prima rete tra i professionisti con la maglia del Pisa per Fabrizio Brignani, che vale i 3 punti contro l'Olbia: "Abbiamo fatto una bella partita, non era facile però con la voglia e la cattiveria l'abbiamo portata a casa. Ho fatto molta panchina nel girone di ritorno e non è mai bello ma l'importante è continuare a lavorare per farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa. Non è giusto prendersi tutti i meriti perchè è stata una vittoria di squadra. Sono comunque felicissimo per questo primo gol: Gucher mi ha messo una palla perfetta che chiedeva solo di essere spinta in porta. Le palle inattive sono state fondamentali, potevamo chiuderla prima e dobbiamo lavorare per migliorare".