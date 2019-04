© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Fabrizio Buschiazzo, difensore uruguaiano del Pisa, in prestito dal Peñarol, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta dai nerazzurri ai danni della Juventus U23, nel match valido per la trentaquattresima giornata del Girone A di Serie C: "Sono felice perché con la squadra stiamo trovando i risultati che vogliamo. Lavoro sempre al fine di migliorare, ultimamente mi sento molto bene. In campo bisogna sempre dare il massimo, sia dall'inizio che a partita in corso. Sappiamo di essere individualmente forti, in questo periodo di più rispetto al passato, ed eravamo a conoscenza delle qualità della Juventus, squadra molto forte e con ottime individualità. Abbiamo trovato i tifosi all'hotel prima della partita: credo che questo incontro ci abbia caricato positivamente".