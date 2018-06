Pisa, clamoroso dietrofront: Petrone pronto a restare

© foto di Federico Gaetano

Sembra che ci sia stato un clamoroso dietrofront in casa Pisa: nonostante apparisse oramai quasi fatta per l'addio di Mario Petrone, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il tecnico è ora pronto a proseguire la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Sono comunque ore parecchio concitate quelle che si vivono in Toscana e tutto sembra proprio in continua evoluzione.