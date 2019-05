Pisa, Corrado: "A breve il rinnovo del ds Gemmi"

Fonte: TuttoC.com

Rinnovo in arrivo per Roberto Gemmi, direttore sportivo del Pisa. A confermarlo sulle colonne de Il Tirreno l'amministratore delegato nerazzurro, Giovanni Corrado: "Non è un caso se a stagione in corso abbiamo rinnovato diversi accordi con i giocatori, il mister, e poi lo faremo con il direttore che peraltro ha già un altro anno di contratto con noi. Gemmi è stata la prima e unica figura che un anno fa ho caldeggiato come ds, lavoriamo fianco a fianco e sarò il primo ad essere contento se in futuro avrà opportunità importantissime. Ma oggi abbiamo un lavoro da continuare insieme, lui è intelligente e spero che la nostra esperienza insieme sia solo agli inizi".