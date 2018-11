Pisa, Corrado: "A breve la convenzione per l'Arena Garibaldi"

Secondo quanto riporta Il Tirreno, in casa Pisa il presidente Giuseppe Corrado - dopo la vittoria nel derby di Lucca contro la formazione rossonera - ha parlato anche della questione legata all'Arena Garibaldi, tracciando un punto sul progetto di restyling dello stadio: "Se non sentite niente sullo stadio vuol dire che le cose stanno andando bene. È stata consegnata la Vas ed è partito il processo sulla variante urbanistica. Facciamo riunioni tecniche ogni martedì. Incontrerò a breve l’assessore Latrofa per firmare la convenzione, comprensiva degli aggiornamenti necessari. Tutto va per il meglio, ora abbiamo bisogno solo di concentrarci sulla partita con l’Olbia e confermare i progressi visti a Lucca", le parole riportate da Tuttoc.com.