Pisa, Corrado: "C'è il rischio che i campionati siano falsati"

A margine di un evento il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha lanciato l'allarme sulla regolarità dei campionati: “Spero almeno che sia l'ultima volta e che dalla prossima stagione possano esserci regole diverse e sopratutto certe. Ci sono una decina di squadre che hanno presentato una fideiussione attraverso una società non legittimata dal Consiglio di Stato e che attualmente giocano in deroga in attesa che ne producano una regolare, qualcuno lo ha già fatto ma altre non hanno ancora provveduto. Che cosa accadrà se non lo faranno? Semplice, campionati falsati dato che diverse società rischiano anche sette o otto punti di penalizzazione e il rischio che qualcuno cominci a vendere le partite. - continua Corrado come riporta TuttoC.com soffermandosi anche sulla candidatura di Gravina alla FIGC – Su di lui si è registrato anche il consenso di altre componenti e qualora dovesse essere eletto dal giorno dopo inizieremo a discutere delle nuove regole. C’è bisogno di dare un colpo di spugna a quanto accaduto negli ultimi cinque o sei anni perché la questione dei ripescaggi è stato soltanto il detonatore o la miccia di un sistema che non funziona da tempo".