Pisa, Corrado: "Illecito non andare in B con questa squadra"

Dopo la promozione in Serie B conquistata ieri ai tempi supplementari contro la Triestina il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha manifestato tutta la sua gioia ai microfoni della stampa: “Abbiamo programmato quello che poi è avvenuto. Sarebbe stata una cosa non lecita non andare in Serie B con una squadra così forte. L’ho detto e lo ripeto, è una vittoria della tenacia, dell’armonia, dell’amicizia e in particolare della competenza. Non dimentichiamoci che questo progetto è nato su una struttura di giocatori importantissimi. È un progetto nato con il campionato di Serie C dello scorso anno. - continua Corrado elogiando poi D’Angelo come si legge su Il Tirreno - Lo scorso anno è mancato qualcosa. È mancato un collante che questo allenatore ha saputo dare alla squadra. D’Angelo ha dimostrato grande carisma con sapienza e capacità tattica. Ha coinvolto tutti i giocatori. Da noi sono tutti felici e sereni perché l’allenatore è stato bravo ad alternarli".