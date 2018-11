Pisa, Corrado jr: "La più brutta partita che io ricordi"

A margine della brutta sconfitta per il Pisa, nel derby, in casa della Carrarese parla Giovanni Corrado che si dice deluso della prestazione della squadra: "Penso sia la più brutta partita che io ricordi. C'è poco da commentare, potevamo subire gol dopo dieci secondi. Siamo molto rammaricati, la prestazione non è stata all'altezza. Siamo stati troppo brutti per essere veri, dobbiamo capire le ragioni, compattarci e andare avanti. Abbiamo portato a casa zero punti negli scontri diretti anche se le partite sono diverse. Non siamo stati protagonisti neanche per un minuto. Abbiamo fatto un passo indietro anche rispetto alle altre sconfitte. - riporta "TuttoPisa" - Abbiamo fatto male ed il mister tende a prendersi anche troppo responsabilità che sono di tutti, non ha le colpe che si vuole addossare. Questa sconfitta va messa alle spalle quanto prima per recuperare quelle certezze che fino a qualche settimana fa avevamo e ora non abbiamo più. Dobbiamo cercare di restare sempre lucidi, guardare partita dopo partita, siamo una squadra giovane che sta crescendo, vediamo tutto nero ma bisogna capire cosa stiamo sbagliando. E' stata una partita molto negativa, ma si deve ripartire, senza fare drammi. Questo non è il vero Pisa. Non siamo qui per vivacchiare, tutto è migliorabile, la delusione non è solo per il risultato ma è per aver fatto non un passo avanti bensì due indietro. Dobbiamo lavorare sul campo per ritrovare quella serenità che è venuta a mancare".