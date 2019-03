Fonte: TuttoC.com

Il Pisa supera la Carrarese con gol nel finale di Izzillo. In sala stampa parla Giovanni Corrado, vice presidente del sodalizio neroazzurro: "Dobbiamo dimenticarci subito di questa partita e pensare alla prossima gara contro l'Albissola - riporta TuttoPisa.it - E' la terza volta che il Pisa gioca mentre gli altri riposano. Da questo punto di vista il nostro tifo è talmente trascinante che è più difficile gestire questi momenti che quelli negativi. E' giusto che ci sia entusiasmo però la strada è lunghissima. Questo è un campionato complicato dalle variabili infinite. Il calcio è uno sport complesso e per questo bisogna mantenere i piedi per terra anche se è normale essere contenti. Izzillo è un ragazzo straordinario e meritava una soddisfazione come questa. E' stato un investimento importante e soffriva, fare un gol del genere in una partita così è qualcosa che non ha prezzo".