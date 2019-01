Pisa, Corrado: "Prestazione ottima ma basta prendere i pali"

© foto di Federico Gaetano

Il consigliere dell'area sportiva del Pisa Giovanni Corrado dopo il 2-2 arrivato contro la Robus Siena ha detto: "A me basterebbe anche smettere di prendere dei pali in casa, oggi ne abbiamo presi tantissimi, ma la prestazione nostra è stata ottima. Quando ci è dovuta girare male, con pessime prestazioni, abbiamo perso, quando invece abbiamo giocato bene troppe volte non abbiamo vinto. Oggi avevamo contro una squadra che punta a vincere, e a un certo punto ci siamo trovati sotto senza neppure sapere perché. La squadra ha intrapreso la strada giusta, per fortuna giochiamo mercoledì e possiamo subito rifarci. Mercato? Col direttore cerchiamo di inserire calciatori che abbiamo grandi qualità tecniche e umane, oggi tutti hanno fatto una grande gara. Non voglio parlare degli arbitri, sembra poi sennò di cercare alibi, ma quest'anno ci sono stato troppi episodi, e a nostro favore non sbagliano mai. La gestione dei cartellini oggi non mi è piaciuta granché, ma comunque non parlo di arbitri perché non ci aiuta, pensiamo al campo. Il mercato purtroppo dura fino al 31 gennaio, la trovo una forzatura specie giocando anche il campionato: dovrebbe finire prima", le sue parole riprese da TuttoC.com.