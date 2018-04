Pisa, Corrado: "Risultato del derby bugiardo"

Giovanni Corrado, responsabile dell'area sportiva del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 50Canale. Queste le sue parole così come riportato da tuttopisa: "C'è rammarico perché, nonostante la stagione abbia vissuto momenti di alti e bassi, siamo arrivati allo scontro diretto come volevamo, con la possibilità di superare una squadra che era in testa dall'inizio. Ci dispiace sia per i ragazzi che per il pubblico che come sempre non ci ha abbandonato. Ci ha dato una manifestazione ulteriore di starci vicino e ha dato colore ad un derby che mancava da anni. Sul campo il risultato è un po' bugiardo per quello che si è visto sentendo anche i commenti dei nostri avversari. Il gol iniziale ha condizionato la gara che purtroppo non è finita come volevamo. Anche se la matematica non ci condanna, diventa difficile il primo posto. Ci prepareremo per i playoff. Mettono in palio un posto importante e dobbiamo subito dare un segnale importante certificando matematicamente il terzo posto che diventa importantissimo. Finché la matematica non ci condanna per il secondo posto dobbiamo dare il meglio in queste due partite. La piazza di Pisa sa cosa sono i playoff e dobbiamo prepararci al meglio. Come ogni squadra dobbiamo limare i nostri difetti e lo staff lo farà al meglio. Futuro? Dobbiamo aspettare la fine e diventa difficile valutare prima che la stagione sia al termine. Solo a quel punto tireremo le somme. I bilanci li facciamo quotidianamente cercando di capire dove possiamo migliorare. Adesso la cosa più importante è concentrarci sul finale di stagione perché con tutte le nostre forze dobbiamo raggiungere un obiettivo. Rabbia o dispiacere per la vicenda Carillo? Il tempo è galantuomo. Si dimostra attraverso il lavoro quotidiano e stando con la squadra non attraverso i social. I recenti atteggiamenti non sono piaciuti alla società e vedremo cosa riserverà il futuro. Stadio? A breve dovrebbe essere approvata la delibera e per natura siamo fiduciosi. Sono già stati investiti soldi, risorse ed energie. Credo sia un progetto utile per la città e non solo per la squadra. Sono state inserite opere che migliorerebbero una zona che ha subito poche modifiche di recente. L'anno prossimo avere una casa che sta già crescendo è fondamentale. Tutti rimaniamo fiduciosi perché tutti hanno capito l'importanza del progetto per la città prima che per la squadra".