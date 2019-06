Pisa, Corrado: "Sempre creduto nella B con un grande tecnico"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, durante la festa per la promozione in Serie B all’Arena Garibaldi, ha così parlato a tifosi e giornalisti presenti (fonte TuttoC.com): “Ai ragazzi ho detto che dovevano essere all'altezza dei nostri tifosi, lo sono stati: bravi! Ogni parola non è necessaria, io ci ho sempre creduto perché avevamo una squadra forte, fatta di persone competenti, e un grande allenatore”.