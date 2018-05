Pisa, Corrado: "Stadio? Duemila posti in più per i playoff"

Attraverso le colonne del quotidiano La Nazione, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado parla di un tema caldo di questi giorni: l'aumento di capienza dell'Arena Garibaldi, in vista degli imminenti playoff: "Almeno duemila posti in più. La sicurezza è un aspetto su cui non transigo, ma secondo me si può fare e sono prontissimo a fare la mia parte e a mettere a disposizione tutti gli steward necessari. Lo ripeto quasi ogni giorno: occorre che io formalizzi la mia richiesta di aumentare la capienza dello stadio per le prossime gare, sono prontissimo. Lo metto per iscritto oggi stesso".