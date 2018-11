Pisa, Corrado torna sul derby: “Che soddisfazione vincerlo”

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a margine di un evento tornando sulla vittoria nel derby toscano con la Lucchese: “No capito fin dai primi minuti che la squadra era ben messa in campo, siamo partiti col piede giusto, prendendo possesso del gioco e creando occasioni. È stata una bella soddisfazione, ancor di più per i nostri tifosi che hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere l'uomo in più. - continua Corrado come riporta Tuttoc.com - Sono contento del rendimento della squadra, con un pizzico di fortuna avremmo potuto avere qualche punto in più, ma il calcio è questo”.