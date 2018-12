Pisa, Corrado: "Vogliamo vincere senza fallire. Arbitri? Troppi errori"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha tenuto una lunga conferenza stampa difendendo il proprio operato e attaccando chi in questi mesi ha remato contro la società toscana: “Abbiamo lavorato in maniera rigorosa per costruire una società che partisse da una base forte. Volevamo e vogliamo arrivare alle vittorie in una maniera sana, virtuosa, non per le vie brevi che portano ai fallimenti. Non vogliamo vincere per morire, ma vincere per continuare, però abbiamo dovuto assistere a continue aggressioni mediatiche da parte di qualche anima nera e imbroglione che non ama la squadra. Forse vogliono proteggere i propri interessi personali, danneggiarci economicamente. Adesso diciamo basta, non possiamo fare più finta di niente, a chi ha interesse che il Pisa non abbia un futuro. Essere persone perbene non vuol dire essere stupidi. Ci dispiace che la parte positiva del nostro tifo possa essere danneggiata da questa gente stupida, vigliacca, cercando pretesti per destabilizzare. Abbiamo letto che qualche cretino ha detto che la squadra era l'immagine della società, quel signore non si è reso conto che così facendo ci ha galvanizzato. Dopo un anno e mezzo siamo riusciti a costruire una squadra che ha il DNA che voglia noi, che rappresenta il nostro spirito. Noi volevamo 23 giocatori che tifassero per il Pisa e siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Siamo qui per fare risultati sportivi, non per lo stadio. Abbiamo detto che fa parte di un programma, non si può avere una società che abbia continuità senza questo. Ci siamo rotti le scatole di questa situazione, forse abbiamo rotto le uova nel paniere a qualcuno. Ci vuole ben altro però per scoraggiarci, non bastano questi atteggiamenti vigliacchi. - continua Corrado come riporta Tuttoc.com soffermandosi sulle direzioni arbitrali - In questi mesi abbiamo sbagliato delle cose, non siamo infallibili, ma cerchiamo sempre di migliorare però abbiamo bisogno di qualcuno che sostenga la verità. A Carrara abbiamo fatto la peggior partita ma il primo gol della Carrarese era con un metro e mezzo di fuorigioco. Nella partite successive c'erano rigori netti. A Novara è stata una vergogna ma era più facile criticare la poca esperienza. Domenica abbiamo vinto ma nessuno ha rimarcato che abbiamo subito un gol in fuorigioco. C'è bisogno che queste cose vengano evidenziate, le critiche ci vogliono ma devono essere oggettive. Adesso partiranno le querele e le denunce a chi ci diffama. Finora abbiamo accettato tutto da persone perbene, trascurando le ingiurie e gli insulti ma quando questo arriva a danneggiare la squadra, togliendole certezze questo non va più bene e noi diciamo basta. Non accetteremo più questa situazione passivamente".