Pisa, Cuppone nel mirino della V. Francavilla

Fonte: Tuttoc.com

Sirene dalla Puglia per Luigi Cuppone del Pisa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attaccante classe 1997 è finito nel mirino della Virtus Francavilla che vorrebbe prenderlo in prestito a gennaio. Per il completamento dell'operazione, però, occorrerà superare la reticenza del Pisa che reputa il calciatore importante per l'organigramma tecnico della prima squadra.