Alla vigilia del match casalingo contro il Piacenza, in casa Pisa parla il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo, che parte da un'analisi della sua squadra:

“Non siamo soddisfatti della nostra situazione attuale di classifica. Paghiamo a caro prezzo ogni errore e sicuramente dobbiamo migliorare sia in fase realizzativa, sia nella lettura delle situazioni nei nostri 16 metri: però a questo punto della stagione dobbiamo essere realisti e cercare di tornare a fare punti in fretta, iniziando dalla gara con il Piacenza".

La gara di andata segnò una pesante sconfitta per i toscani, ma su questo il mister rassicura: "Rispetto a quella gara abbiamo colmato parte del gap, soprattutto in termini di esperienza degli interpreti. Però ci attende una gara difficile perché affrontiamo una squadra molto abile nel chiudersi per poi ripartire in contropiede con interpreti di assoluto valore. La loro posizione in classifica non è un caso".